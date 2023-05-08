شاهد| لحظة قتل الشرطة البريطانية كلبين مفترسين مزقا جسد سيدة

أظهرت لقطات مروعة اللحظة التي قتل فيها ضباط شرطة بريطانيون كلبين مسعورين هاجما امرأة ومزقا جسدها بطريقة وحشية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، توضح مقاطع الفيديو التي نشرها شهود مرعوبون على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من ضباط الشرطة يتتبعون رجلاً يصاحب كلبين ينبحان على طول قناة في لايمهاوس ، شرق لندن.

شوهد الضباط في شجار ساخن مع الرجل بينما كان يواصل التمسك بكلبيه ومحاولة تهدئتهما.

سرعان ما تصاعد الموقف مع إطلاق النار على أحد الكلبين، بينما تم بعد ذلك صعق مالك الكلبين بالصعق الكهربائي وتثبيته على الأرض.

فيما قُتل الكلب الثاني بعد ذلك برصاص، بينما كان مواطنون يرصدون الحادث عبر شرفة منازلهم.

ودافعت قوة شرطة لندن عن أفعالها موضحة أن الضباط "عليهم واجب التصرف عند الضرورة قبل حدوث أي إصابة أخرى''.