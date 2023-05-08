عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة قتل الشرطة البريطانية كلبين مفترسين مزقا جسد سيدة

لحظة قتل الشرطة
لحظة قتل الشرطة البريطانية كلبين مفترسين مزقا جسد سيدة

 أظهرت لقطات مروعة اللحظة التي قتل فيها ضباط شرطة بريطانيون كلبين مسعورين هاجما امرأة ومزقا جسدها بطريقة وحشية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  توضح مقاطع الفيديو التي نشرها شهود مرعوبون على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من ضباط الشرطة يتتبعون رجلاً  يصاحب كلبين ينبحان  على طول قناة في لايمهاوس ، شرق لندن.

شوهد الضباط في شجار ساخن مع الرجل بينما كان يواصل التمسك بكلبيه ومحاولة تهدئتهما.

سرعان ما تصاعد الموقف مع إطلاق النار على أحد الكلبين، بينما تم بعد ذلك صعق مالك الكلبين بالصعق الكهربائي وتثبيته على الأرض. 

فيما قُتل الكلب الثاني بعد ذلك برصاص، بينما كان مواطنون يرصدون الحادث عبر شرفة منازلهم.

ودافعت قوة شرطة لندن عن أفعالها موضحة أن الضباط "عليهم واجب التصرف عند الضرورة قبل حدوث أي إصابة أخرى''.

كلاب مفترسة كلاب متوحشة الشرطة البريطانية شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

شاهد| الغضب يسيطر على الملك تشارلز بسبب تأخر العائلة المالكة عنه

أنقذها النبيذ والحلويات.. ماذا فعلت سيدة تاهت في أدغال أستراليا لأيام

الأمير وليام يكشف طبيعة إصابة والده بعد ارتدائه التاج البريطاني الملكي| فيديو

مشهد لا يصدق.. عصابة من كارتل تشعل النار في رجل بالمكسيك

شاهد| ماذا فعل حصان ملكي مذعور خلال حفل تتويج الملك تشارلز

القصة الحقيقية وراء تاج الملكة كاميلا ومجوهرات التتويج

سر الرموز المرسومة على عباءة الملكة كاميلا خلال تتويجها

البيت الأبيض يهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي لكبح جماحهم في تطويره

ترشيحاتنا

هل تنهي الصين الحرب الأوكرانية بعد سنة من الدمار والرعب؟

كولر يجتمع بلاعبي الأهلي والفريق يستأنف تدريباته استعدادًا للترجي

قرار عاجل من ترامب بشأن محاكمته في تهمة الاغتصاب

يعرض بـ"صدى البلد" غدا.. أحمد موسى يحاور سامح شكري خلال زيارته تشاد

رغم ظهورها كقوة دبلوماسية.. الصين تطلق أقوى تحذير لأوروبا.. تفاصيل

مجلس أمناء: نثق في دعم كافة الأطراف والجهات لـ الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ