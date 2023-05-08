الزراعة: اهتمام غير مسبوق من الدولة بمحصول القمح

شهدت محافظة الدقهلية يوم الحصاد وذلك في إطار تنظيم الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح لهذه الفعالية بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وقيادات وزارة الزراعة، وبرعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

من جهته، قال الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، إن هناك اهتماما غير مسبوق من الدولة بمحصول القمح، كاشفاً عن أن الحقول الإرشادية هذا العام تجاوزت الـ 7 آلاف حقل على مستوى الجمهورية.

حصاد القمح

وأكد أن هناك توجيهات من قبل وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بمتابعة حصاد وتوريد القمح، في كل محافظات الجمهورية لحث المزارعين على التوريد وتوعيتهم بأساليب الحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المحصول وتقلل نسبة الفاقد.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بمتابعة حصاد القمح وإزالة أي عقبات امام توريد المحصول وذلك بالتعاون مع مسئولي وزارة التموين .

الجدير بالذكر أن مساحة القمح المزروعة بالدقهلية أكثر من 270 ألف فدان، ويوجد بها 39 موقعًا للتوريد.