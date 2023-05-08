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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة طيران تعلن انتهاء عصر الرحلات الجوية الرخيصة.. تفاصيل

شركة طيران ضخمة تعلن
شركة طيران ضخمة تعلن انتهاء عصر الرحلات الجوية الرخيصة

قالت شركة السفر متعددة الجنسيات “TUI Group”، إن أسعار تذاكر الطيران الرخيصة أصبحت شيئًا من الماضي.

في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، قال سيباستيان إيبيل، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “أسعار الوقود المرتفعة، إلى جانب زيادة الطلب على العرض، جعلت رحلات العطلات أكثر تكلفة ، خاصة في الرحلات الطويلة”.

واضاف: “في عام 2023، لن يكون هناك أسعار تذاكر طيران رخيصة في آخر لحظة كما كان في السابق. على العكس من ذلك: قبل المغادرة بفترة وجيزة، تميل الأسعار إلى الارتفاع بدلاً من الانخفاض، لأن أصحاب الفنادق وشركات الطيران يعلمون أنه لا يزال هناك الكثير من الحجوزات في وقت قصير. الصفقات العفوية ستكون الاستثناء المطلق”.

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وأوضح إيبيل أن الحجز مبكرًا يعطي خيارًا وأسعارًا جيدة.

وأضاف أن الرحلات الجوية الرخيصة التي تقل عن 50 يورو لن تكون موجودة.

ووفقًا للبيانات الصادرة في مارس في المملكة المتحدة، ارتفع المبلغ الذي يتم إنفاقه على العطلات والسفر بالطائرة بنسبة 19٪ و 34٪ على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

في الصيف الماضي، ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 175 دولارًا للبرميل وسط أزمة الطاقة الأوسع نطاقاً الناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا، وهي مورد رئيسي للطاقة.

وانخفضت تكاليف وقود الطائرات منذ ذلك الحين تماشيًا مع أسعار النفط الخام، لكنها لا تزال أعلى من متوسطها طويل الأجل.

تذاكر الطيران تذاكر الطيران الرخيصة TUI Group شركة السفر

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