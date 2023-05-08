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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية الأردن وهولندا يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

صدى البلد

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الاثنين/، مباحثات موسعة مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والدفاعية منها ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد الوزيران عمق العلاقات بين البلدين.

وناقش الوزيران أيضا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في السودان.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، قال الصفدي، إن الأردن كان الأكثر تأثرا بالأزمة السورية وكان لابد من اتخاذ خطوات لحلها، مؤكدا أن التعامل مع قضية اللاجئين ليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة.

وحول القضية الفلسطينية، أكد الصفدي أن هناك قلقا من غياب الأفق السياسي ما يجعل مبدأ حل الدولتين بعيدا، مشددا على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الصفدي أنه أكد مع نظيره الهولندي الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى أهمية التعاون الذي تشهده في سياقات عدة، التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي والأمني.

وأضاف أنهما تحدثا بشكل مفصل عن زيادة التعاون في قطاعي الزراعة والمياه في ضوء الخبرة التي تمتلكها مملكة هولندا والتركيز في المملكة هنا على هذه القطاعات.

وتابع "نبني اليوم على قاعدة صلبة من العلاقات المتينة التي تجمع العائلتين المملكتين، وتجمعنا حكمة معا في سياق شراكتنا المشتركة التي ترى فائدة كبيرة في إدامة هذه العلاقة وتطويرها".

وأكد الصفدي أنه اطلع نظيره الهولندي على القضايا الإقليمية، والتطورات المرتبطة بالأزمة السورية وبالمسار العربي السياسي الجديد الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان وبات تحت مظلة جامعة الدول العربية في إطار جهد عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية على وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الهولندي، بدور الأردن في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن الأردن يقوم بدور محوري في منطقة الشرق الأوسط من خلال علاقاته متعددة الأطراف.

وأكد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص هولندا على تطوير هذه الشراكة والعلاقات في العديد من المجالات. 

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