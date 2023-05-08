فريدة الشوباشي: الحوار الوطني خطوة في منتهى الأهمية لمصر.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يشعر بكل خلل وقصور في المجتمع.

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحوار الوطني خطوة شديدة الأهمية للدولة المصرية"، لافتة: "الجميع سيقول رأيه ولا يوجد خطوط حمراء أو خوف في الحوار الوطني".

وأشارت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب،: "هناك جدية شديدة لاستبعاد كل القصور في حياتنا الشخصية من خلال القوانين التي تُصدر"، موضحه: "نحتاج ضمانات مختلفة في قانون الأسرة ولم نبدأ الحوار المجتمعي في البرلمان فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية"، مؤكده: "سنتوصل للحلول الملائمة في قانون الأحوال الشخصية".

ووجهت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديمها أعمال درامية تسلط الضوء على قضايا مجتمعية مختلفة.