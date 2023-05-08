عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من الكونجرس ضد وزير خارجية أمريكا وتهديدات بمحاكمته.. تفاصيل

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، يعتزم تحميل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، المسؤولية عن ازدراء الكونجرس فيما يتعلق بتحقيق المشرعين في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

تهديدات بمحاكمة بلينكن

ويهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، بمحاكمة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتهمة ازدراء الكونجرس، بشأن التحقيق في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أرسل ماكول الرسالة إلى بلينكن بعد أن أدلى وزير الخارجية بشهادته أمام الكونجرس في مارس بشأن سحب القوات في عام 2021.

ووفقًا لعضو الكونجرس الجمهوري، قدمت وزارة الخارجية معلومات "غير كاملة"، ونتيجة لذلك "انتهكت وزارة الخارجية واجبها القانوني" وعليها الآن تقديم البيانات الكاملة على الفور.

قرار عاجل من أمريكا لوقف تدفق المهاجرين

لا أسلحة محرمة.. إيران تطالب أمريكا بعدم المماطلة لإحياء الصفقة النووية

ويمنح ماكول بلينكن مرة ثالثة حتى 11 مايو  للامتثال طوعا وإلا سيذهب إلى أبعد من ذلك في إجراءات محاكمة الازدراء.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها "تصرف غير مثمر" وأعربت عن أسفها لها.

وطلب ماكول من بلينكن مرتين بتقديم وثائق حول "الانسحاب الكارثي" للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وطلبت اللجنة وثائق من وزارة الخارجية تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارًا من أغسطس 2021، لكن الطلبات لم تُلب بالكامل.

مجلس النواب الأمريكي ماكول بلينكن الكونجرس أمريكا ازدراء الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

السعودية.. إجراء عاجل من صحة مكة استعدادا لموسم الحج

عشية يوم النصر.. الروس يجوبون شوارع أوروبا بمسيرات الفوج الخالد

بعد تحذيرات من زلزال كبير وتسونامي.. هزة أرضية قوية تضرب تركيا

شركة طيران تعلن انتهاء عصر الرحلات الجوية الرخيصة.. تفاصيل

وزير الزراعة الإيطالي: من المستحيل تخيل عدم وجود مصر كـ"محاور" في أفريقيا

السعودية .. إجراء عاجل من التعليم بسبب مخاطر "المخدرات"

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية لأقوى هجوم جوي

ترشيحاتنا

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

بسبب نظام كييف.. إعلان عاجل من روسيا بشأن موكب النصر

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ