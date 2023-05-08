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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي: تعديل قانون الأحوال الشخصية هدفه الحفاظ على حقوق الطرفين.. فيديو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

كشفت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن آخر التطورات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وموعد الحوار المجتمعي لمناقشة المواد التي سيتم تعديلها أو إدراجها في هذا القانون.

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فريدة الشوباشي: الحوار الوطني خطوة في منتهى الأهمية لمصر.. فيديو

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فريدة الشوباشي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أثبتت عدم وجود خطوط حمراء|فيديو

وقالت النائبة فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البرلمان لم يبدأ الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة المواد المختلفة بالقانون.

وأضافت: مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أكثر من عمل درامي يوضح أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مع ضرورة علاج الأمر في أقرب وقت.

وأشارت الشوباشي إلى أن الحوار الوطني يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وهذا الامر يعكس اهتمام القيادة السياسية  بالحوار الوطني دون وجود خطوط حمراء، كما أن هناك اهتمام إعلامي دولي لمتابعة جلسات الحوار الوطني.

وأوضحت الشوباشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدي البلد»، أن الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو وجود ضمانات والحفاظ على حقوق الطرفين، كما أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيشعر المواطن بالرضا من المواد التي تم إدراجها في قانون الأحوال الشخصية.

فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الجلسة الافتتاحية للحوار الاحوال الشخصية الإعلامية عزة مصطفى إهتمام القيادة السياسية

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