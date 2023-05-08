لمواجهة الهجمات المسلحة.. بوتين يعلن تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره القرغيزي، سادير جاباروف، اليوم الأثنين، أنه سيتم تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وخلال زيارة رئيس قرغستان إلى روسيا، أعلن الزعيمان في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما ونشر على موقع الكرملين على الإنترنت، ونص على أنه تأكيدا على الحاجة إلى ضمان أمن وسيادة جمهورية قيرغيزستان، بما في ذلك مواجهة أعمال الهجوم المسلح المحتملة من قبل المنظمات الإرهابية الدولية، يسلط رؤساء الدول الضوء على أهمية تعزيز القوات المسلحة لجمهورية قيرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية الموجودة على أراضيها.‏

‏ووفقا للبيان الرئاسي، فإن روسيا وقيرغيزستان ستواصلان تنسيق السياسات الأمنية داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.‏