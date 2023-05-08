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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فولهام يفوز على ليستر سيتي 5-3 في الدوري الإنجليزي

فولهام - ليستر سيتي
فولهام - ليستر سيتي

فاز فولهام على ضيفه ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل 3، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

  الشوط الأول انتهى بتقدم فولهام بثلاثة أهداف دون رد عن طريق البرازيليين ويليان وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين العاشرة و18 وتوم كيرني في الدقيقة 44.

 وفي الشوط الثاني عاد توم كيرني ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفولهام في الدقيقة 52، قبل أن يرد هارفي بارنيس بهدف لليستر سيتي في الدقيقة 59.

 وتكفل ويليان بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفولهام في الدقيقة 70 لكن ليستر حصل على ضربة جزاء سجل منها جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه هارفي بارنيس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

 الفوز رفع رصيد فولهام إلى 48 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، ليتأزم موقفهم في الصراع على تفادي الهبوط.

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