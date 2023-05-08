هل يتسبب الذكاء الاصطناعي في الاستغناء عن العُنصر البشري؟.. خبيرة تجيب| فيديو

كشفت الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الصناعي، دور التطور التكنولوجي في دعم العنصر البشري، حاليًا؛ من أجل الوصول لنتائج أفضل في شتى المجالات؛ ومنها الصحية، مؤكدة أن التكنولوجيا لها دور داعم للبشرية من أجل خدمتها.





وقالت نيفين مكرم، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك اتجاهًا لتعزيز القدرات الإنتاجية للعاملين، وليس إنهائها في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي.

وأضافت أستاذ الذكاء الاصطناعي، مساء اليوم الإثنين، أن المساهمة في العلم يُساعد البشرية؛ وذلك أمر يتمثل جليًا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يتم التشخيص عن طريق صور أكثر دقة؛ لمساعدة الطبيب في توضيح الحالة بشكل مؤكد.

وتابعت الدكتورة نيفين مكرم، أن الدور التوعوي، والمتطور في الكشف المبكر عن الأمراض؛ يدعم المنظومة الصحية في اكتشاف ومواجهة الأمراض، نافية أن يكون دور الذكاء الصناعي هو إلغاء دور العنصر البشري؛ إنما مساعدته من أجل تحقيق نتيجة أفضل.

ولفتت أستاذ الذكاء الصناعي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى إن هناك من يسيئون استخدام التكنولوجيا، ويتعاملون معها بطريقة غير هادفة؛ مشيرة إلى أن الخطأ هنا يكون عند هؤلاء الأشخاص؛ ولا علاقة للتكنولوجيا به من قريب أو بعيد.