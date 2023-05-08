أستاذ اقتصاد:اقترح بإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة أصول الدولة

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن جميع التجارب، و الدراسات العلمية التي استهدفت الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، أدت إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، واهتمام الحوار الوطني بها يسلط الضوء عليها.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام يمكنه تحقيق مكاسب ضخمة خلال فترة قصيرة، حيث أن قطاع الأعمال يمتلك إمكانيات جبارة، فهو يمتلك الورش، الآلات، و العمالة المدربة، كما أن هذه الشراكة مربحة للطرفين فالقطاع الخاص لا يحتاج في هذه الحالة إلى بناء المصانع و شراء الآلات، و قطاع الأعمال يستفيد من خبرات، رؤوس أموال، وخطط تسويق القطاع الخاص.



واقترحت أستاذ الاقتصاد إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في وزارة قطاع الأعمال، لوضع أسس هذه الشراكة، والاستفادة من التجارب الناجحة، بالإضافة إلى منح الاولوية للاستثمارات التي تزيد من حجم إنتاج المكون المحلي.