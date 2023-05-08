ضربة لأوكرانيا .. أمريكا تتخذ إجراء جديدا بشأن دبابات أبرامز

ذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي”، أن الولايات المتحدة ستزيل معدات سرية من دبابات أبرامز التي تم نقلها إلى أوكرانيا خوفا من وقوعها في أيدي الجيش الروسي.

وقالت الصحيفة: "هذه الدبابات القوية لن تكون قادرة على دخول ساحة المعركة لأشهر ... بسبب حقيقة أنه يتم تعديلها لإزالة التقنيات الحساسة التي يمكن أن تقع في أيدي القوات الروسية".

وفي البداية، خططت الولايات المتحدة لتجميع أبرامز جديدة للأوكرانيين في أحدث تعديل M1A2، ولكن فيما بعد تقرر أخذ الدبابات من البنتاجون لتسريع عمليات التسليم.

ومن المتوقع أن يتم نقلهم بحلول الخريف.

وفي وقت سابق، أعلنت أمريكا عن عزمها تسليم ثلاثين دبابة أبرامز من طراز M1A1 إلى أوكرانيا.