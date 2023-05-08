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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المناخ بواشنطن

صدى البلد

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد كبير من وزراء الزراعة والتغير المناخي لكثير من دول العالم وكذلك رؤساء المنظمات الدولية.


وألقي توماس فيلساك وزير الزراعة الأمريكي خلال الجلسة كلمة افتتاحية تناول فيها عددا من الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية والمشاكل التي يواجهها العالم جراء ذلك. 


كما ألقت مريم المهيري ‏وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة
‏كلمة عن تعاون الدول وشركاء التنمية في دعم مبادرة الابتكار الزراعي.


ومن ناحيته أشار آل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق إلى التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة كحلول مبتكرة لمجابهة التحديات المناخية.


ومن المقرر أن يشارك القصير في عدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية.


وكان "القصير" قد توجه إلى واشنطن علي رأس وفد رفيع المستوي لحضور مؤتمر المناخ الذي سينعقد بالعاصمة الأميركية واشنطن في الفترة من ٨  - ١٠ مايو الجاري بدعوة من وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك حيث يتناول المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمناخ والتأثيرات المناخية العالمية التي يواجهها العالم.


وعلى هامش المؤتمر سوف يعقد القصير مباحثات ثنائية مع المسؤولين والمشاركين في المؤتمر، حضر الجلسة الافتتاحية سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.

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