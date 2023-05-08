مصرع سيدة مجهولة صدمتها سيارة في الجيزة

لقيت سيدة مصرعها في الجيزة، إثر حادث إصطدام سيارة بها على الطريق الدائري بمنطقة القوس الغربي.

سيارة تصدم سيدة مجهولة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بمصرع سيدة في حادث مروري على الطريق الدائري، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السيدة مجهولة في العقد الخامس من العمر، ولقيت مصرعها إثر إصابتها بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم، وذلك بعدما إصطدمت بها سيارة مجهولة أثناء عبورها الطريق.

تحرر المحضر اللازم، وتكثف أجهزة أمن الجيزة من جهودها لضبط السيارة المتسببة في الحادث.