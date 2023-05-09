دسوا له السم ودفنوه بالصحراء..القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي في الفيوم|شاهد

جريمة مأساوية في محافظة الفيوم..خرج من منزله تاركاً أولاده، من أجل السعي وراء لقمة عيشه، فعلى الرغم من كبر سنه، ولكنه ما زال يعمل ويسعى من أجل كسب قوت يومه، ويعمل سائقاً على تاكسي.

مقتل سائق تاكسي على يد 4 مجرمين وسرقة متعلقاته

ليخرج من بيته كعادته في محافظة القاهرة، ليصادف أثناء تواجده في الشارع للسعي وراء رزقه، بوجود 4 شباب استوقفوه، وترجوه بأن يقوم بتوصيلهم إلى منزلهم في إحدى قرى محافظة الفيوم، متعللين له أنهم لابد من سفرهم إلى بلدتهم لآمر هام وأنهم سيقومون بدفع الأموال التي يطلبها.

وأمام إصرارهم استجاب السائق ليقع فريسة لـ 4 ذئاب بشرية قامت بقتله ودفن جثته في الصحراء، وسرقة السيارة وكل متعلقاته، إنه السائق المسن "عبدالله محمد عثمان" 61 عاما.

بداية الجريمة كانت بوصول المجرمين 4 إلى محل إقامتهم بإحدى قرى محافظة الفيوم، في وقت متأخر من الليل أثناء الشتاء، وفور وصولهم أصروا عليه بالدخول إلى المنزل وتناول الطعام والتدفئة بالنيران قليلًا بسبب برودة الطقس قبل أن يعود للقاهرة ، إلا أنّهم دسوا له السم في الطعام وما أن تناول الطعام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد، فحملوا الجثة فى جوال ودفنوها بمنطقة صحراوية بدائرة محافظة الفيوم .

واستولى المتهمون، على هاتف المجني عليه، وأمواله، وسيارته، بعدما تخلصوا من الجثة، وغادروا للعمل بالسيارة في محافظة القليوبية، ليقوم أهالي السائق بتحرير محضر بغيابه وسرقة السيارة التاكسي، فيتم القبض على المتهمين وضبطهم في محافظة القليوبية، وارشدوا عن مكان دفن الجثمان .

تفاصيل البلاغ والقضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكن كمين أمني بمنطقة القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية، من ضبط المتهمين الـ4 وهم وهم محمد.س.م.م" 23 عاما"محبوس"،ودسوقي.إ.خ" 20عاما"محبوس"، وإبراهيم .م.إ.ص" 20 عاما "محبوس"، وأحمد.أ.م.ط" 22 عاما "هارب"، أثناء قيادتهم سيارة "تاكسي" مبلغ بسرقته، فتم القبض على 3 منهم وأخر هارب، وبالتحقيق معهم تبين أنهم استدرجوا سائقها وقتلوه وسرقوا السيارة، وانتقلوا بها الى محافظة القليوبية للعمل عليها حتى لا يتم ضبطهم ، ويكونون بعيدا عن الأنظار.

وكشفت التحقيقات ، تفاصيل وقائع القضية التي حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلي الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حيث اعترف المتهمون الأربعة باستدراجهم سائق من محافظة القاهرة يدعى "عبدالله محمد عثمان" 61 عاما، لتوصيلهم إلى منزلهم بإحدى قرى مركز الفيوم، وقاموا باستدراج السائق وقتله ودفن جثته في مكان صحراوي.

ليتم القبض عليهم وتم تسليمهم لمركز شرطة الفيوم، وعقب الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الـ4، تم إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ثم قرر المحامي العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية من خلال عدة جلسات.

الإعدام شنقاً مصير المتهمون

لتصدر محكمة جنايات الفيوم، أمس الإثنين، حكما بالإعدام شنقا لمتهمين والسجن المؤبد لآخر فى القضية التى شغلت الرأى العام فى محافظة الفيوم، لقيام المتهمين بقتل سائق تاكسى استدرجوه من القاهرة و قتلوه ثم تخلصوا من جثته بدفنها فى صحراء الفيوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.