تويتر يبدأ إزالة الحسابات غير النشطة ومخاوف من قلة أعداد المتابعين

تبدأ منصة تويتر Twitter إزالة الحسابات غير النشطة بشكل نهائي، وذلك على الرغم من أن تويتر وعد منذ فترة بإعادة تدوير الحسابات لتلافي عمليات الإزالة إلا أن المنصة لم تبذل أي جهد على نطاق واسع للقيام بذلك.

وبحسب موقع TechCrunch فإن تويتر منذ فترة اقترح تطبيق سياسة من أجل إدارة الحسابات غير النشطة، والتي اقترحت على مستخدمي تويتر تسجيل الدخول كل 30 يومًا على الأقل من أجل تلافي إزالة الحسابات نهائيًا.

ووفقًا لإيلون ماسك ، فإن عملية إزالة الحسابات التي سيطبقها تويتر أكثر تحفظًا مما تنص عليه تلك السياسة، وبدلاً من ذلك ، يقول ماسك إن الشركة تقوم بإزالة الحسابات التي "لم يكن لها أي نشاط على الإطلاق لعدة سنوات" ، وهو الأمر الذي يحذر منه المستخدمون من أنه سيؤدي لانخفاض أعداد المتابعين لديهم.

ومؤخرا فكرت تويتر في بيع أسماء المستخدمين الغير نشطة من خلال المزادات عبر الإنترنت للحصول على إيرادات إضافية، ولكنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطة لا تزال قيد التنفيذ أو كيف ستعمل.

وفي ديسمبر الماضي، غرد ماسك أيضًا أن تويتر سيبدأ "قريبًا" في تحرير مساحة الاسم لـ 1.5 مليار حساب ، مشيرًا إلى أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة كجزء من هذه العملية.