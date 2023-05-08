أحمد موسى: لتر البنزين في تشاد بـ 20 جنيها |فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من جمهورية تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "جمهورية تشاد تحتاج إلى عمل كبير".

وتحدث الإعلامي أحمد موسى عن أسعار البنزين في تشاد، قائلا "لتر البنزين في تشاد بـ20 جنيها تقريبا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "الأسواق السوداء موجودة في جمهورية تشاد"، معلقا "مصر قادرة على تلبية كل احتياجات الشعب المصري".

وأكد أن "استقرار الدول أمر مهم، لأن الدول اللي بيكون عندها مشاكل لا تستطيع أن تنبي أن تؤمن احتياجاتها".

وتابع "إحنا الحمدلله رغم المشاكل اللي عندنا الدنيا تمام، ودايما رغم كل التعب والوجع أحمدوا ربنا مع كل الشكاوي دي"، معلقا "الفن المصري مؤثر جدا في تشاد".