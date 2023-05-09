تزامنا مع انطلاقه| مطالب برلمانية للحوار الوطني بالتوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور العادلة للقطاع الخاص

قوى عاملة النواب: نسعى لمنح الأمان الوظيفي والأجر العادل للمشتغلين بالقطاع الخاص

برلماني يطالب بضرورة استمرار تقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية

برلماني يطالب الحوار الوطني بمناقشة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

منذ انطلاق الحوار الوطني، الأربعاء الماضي، بدعوة من الرئيس السيسي لكافة فئات الشعب، من أجل إجراء جلسات تشاورية تستهدف المناقشات الجادة في كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمس مصلحة المواطن، وجدت حالة تأهب وانتباه من المواطنين لهذه الجلسات.

ويعد ملف الحماية الاجتماعية، من أهم الملفات المدرجة علي طاولة الحوار الوطني، والذي تناقشه لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن هذا الملف مترامي الأطراف لتظهر هذه الحماية في عدة أوجه أبرزها المعاشات والأجور والعمل وغيرها .

ولهذا يتواصل “ صدى البلد” بشكل مستمر مع أعضاء مجلس النواب، بصفة دائمة من أجل الحصول علي مقترحاتهم وأرائهم الخاصة بعدد من قضايا الحوار الوطني، وذلك باعتباره من أصحاب الخبرة والتخصص، فضلا عن كونهم صوت الشعب.

بداية، قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أول من أعطى الأهمية لفئة العمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص وذلك باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للدعم، معقبا “ العمالة غير المنتظمة رقم كبير لا يستهان به ”.

و أضاف “ عبد الفضيل ” في تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إصدار وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة كانت أحد أهم الإجراءات الداعمة لهذه الفئة، ولكن مع توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق خاص للدعم، فإن الأمر سيختلف كثيرا وذلك لتقديمه لرعاية كافة تصنيفات فئات العمالة غير المنتظمة والتي تتخطى 10 تصنيفات.

وعن أهم أوجه سبل دعم موظفى القطاع الخاص، أشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلي أن قانون العمل الجديد من أبرز الموضوعات المدرجة بالحوار الوطني، حيث يسعي الرئيس من خلال هذا القانون لحماية حقوق العامل من خلال منحه الأمان الوظيفي والأجر العادل،فضلا عن التأمين الصحى والإجتماعى ، أيضا العمل علي الحفاظ علي حقوق كل من العامل وصاحب العمل فى آن واحد.

واستطرد النائب “صدور القانون سيخدم أكثر من 20 مليون مواطن بالقطاع الخاص، والهدف من هذا القانون توفير الحماية الاجتماعية للعمال وتحسين مستوى المعيشة”.

واختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود الرئيس السيسي في ملف الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وبمبادرة حياة كريمة بصفة خاصة والتي تستهدف رفع مستوى معيشة ملايين المواطنين، موضحا أن القيادة السياسية تحقق التوازن بين الدعم العيني والنقدى من حيث قيمة المخصصات.

ومن جانبه، قال النائب المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني بمثابة طاقة أمل جديدة للمواطن تدعمه في تحقيق آماله وطموحاته في مختلف الجوانب الحياتية، لافتا إلي أنه يتوقع خروج هذا الحوار بنتائج إيجابية يتم ترجمتها علي أرض الواقع.

وأضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أهم الموضوعات التي يجب إلقاء الضوء عليها في مناقشات لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، هي تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص في كافة المنشآت خاصة وأن هناك أماكن غير ملتزمة بالتطبيق حتى الآن، فضلا عن إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور لكى تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن في ظل العديد من التحديات العالمية.

و أستطرد النائب : هناك العديد من الأماكن التي توظف العامل بمبلغ 1000 جنيه بل و 400 جنيه ،ولهذا يجب التعامل الجاد مع هذه المنشآت فيما يخص الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.

واستكمل “ علي سبيل المثال جعل الحد الأدنى للموظف 6000 جنيه ليتم منحه للأسر وفقا لعوامل معينة منها عدد أفرادها وطبيعة المدينة القاطن بها وغيرها من العوامل”.

كما نوه وكيل لجنة القوى العاملة، إلي أهمية إعادة التوزيع الجغرافي الصحيح للأطباء والصيادلة والمهندسين ، أي بشكل عام الموظفين، فيما يخص أماكن التكليف والعمل، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، أكد البرلماني، أن الدولة دعمت الفئات الأولي بالرعاية بشكل غير مسبوق من من خلال انفاق المليارات، حيث أن العام الماضي شهد صرف 343 مليار جنيه لصالح هذه البرامج، مناشدا بأهمية التوسع في هذه البرامج وزيادة المخصصات المالية و فرز المستحقين بشكل مستمر والنظر للملف بنظرة موضوعية، معقبا “ مازلنا في احتياج لدعم هذه الفئات”.

وفي نهاية حديثه، شدد البرلماني، علي ضرورة تسليط الضوء علي آليات ترخيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وتأهيل كافة الأماكن علي الأقل الحكومية ليتمكن من تأدية مصالحه دون عوائق، فضلا عن تفعيل نسبة 5% في الالتحاق بالمدارس والوظائف.

وفي سياق متصل قال النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني تستهدف الخروج بتوصيات ونتائج تتسم بكونها قابلة للتنفيذ، من أجل دعم المواطن في شتى الملفات الحياتية والتي من أهمها ملف العمال والأجور.

و ناشد “ مهنى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية استمرارية تقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية سواء كان ذلك في مبادرة حياة كريمة، أو معاشات تكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تنفذها الدولة لضم الفئات المستحقة للدعم بمظلة الحماية الاجتماعية، لافتا إلي أهمية مناقشة جوانب ملف الحماية الاجتماعية علي طاولة الحوار الوطني.

و أستطرد النائب : الدولة تضع المواطن البسيط علي رأس أولويات أجندتها حيث يظهر ذلك من خلال قرارات الحماية الاجتماعية المستمرة وزيادة المخصصات المالية والتي تهدف علي تلبية وسد جزء كبير من احتياجات المواطن.

وعن دعم عمال القطاع الخاص، أشار عضو لجنة القوى العاملة، إلي أن فور صدور قانون العمل الجديد ستنتهي كافة مشكلاتهم والتي أبرزها الفصل التعسفي وذلك من خلال إلغاء استمارة 6 حيث أن توفير الأمان الوظيفي للعمال، عنصر أساسي في تحسين معيشته وزيادة انتاجيته، معقبا “ مع تطبيق هذا القانون لن يتم الحاجة إلي إجراءات أخري”.

وتابع النائب : كما أن قانون العمل الجديد يهدف لحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، من خلال وضع آليات محددة لعلاقة العمل.