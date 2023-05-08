الأمم المتحدة تدين نهب المجمع الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي في الخرطوم

أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى تصريحات للمتحدث باسمه اليوم /الاثنين/ وزعتها الأمم المتحدة في جنيف وبشدة نهب المجمع الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي بالخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جوتيريش إن هذا يعد أحدث انتهاك لمنشآت إنسانية منذ بداية الأزمة التي دخلت أسبوعها الرابع.

وأضاف الأمين العام أن معظم وكالات الأمم المتحدة إن لم يكن جميعهم في المجال الإنساني قد تأثروا بالنهب على نطاق واسع.

وجدد الأمين العام التأكيد على ضرورة قيام الأطراف بحماية واحترام العاملين والمرافق الانسانية بما في ذلك المستشفيات، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من أجل إنقاذ الأرواح، مؤكدا أن تلبية احتياجات الشعب السوداني المحاصر في كارثة انسانية يجب أن تأتي أولا.

