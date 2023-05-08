عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف 11.11: الفيلم ساهم فى انتشار الرواية

فيلم 11.11
فيلم 11.11

كشف ياسر عبد الباسط، مؤلف فيلم 11.11، عن أن رواية الفيلم وجدت صعوبات كبيرة من أجل الترويج لها فى المكتبات.

وقال "عبد الباسط"، خلال ندوة مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ71، الرواية انتشرت أكثر فى عدد من المكتبات المشهورة بعد عرض الفيلم، ويمكن أن تقول إن الفيلم ساهم فى انتشار الرواية، وأفادها خاصة أننى لست كاتبا مشهورا مثل أحمد مراد على سبيل المثال.

من ناحية أخرى، أوضح ياسر عبد الباسط، أن الفيلم ليس له علاقة تماما بعلم الفلك، وهو مجرد توقيت بعيدا عن الفلك، وعلم الطاقة والعمل يحتاج إلى تركيز شديد.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

المركز الكاثوليكى المركز الكاثوليكي للسينما عمر الشناوي فيلم 11 11 غادة عادل ياسر عبد الباسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمى لفيلم وداعًا جوليا بعد إعلان مشاركته فى مهرجان كان

تعرف على اسمها.. أمير شاهين يستقبل مولودته الأولى

موسم الصيف.. أحمد فهمي في مواجهة كريم عبد العزيز وبيومي فؤاد الجوكر

بدون الشنب|ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى: إنت رايح الجامعة؟ والفنان يرد: بتتنمري

وفاة الفنان العراقى محسن العزاوى عن عمر ناهز 84 عاما

بعد غنائها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها عن الحفل

بشخصية محقق.. أكرم حسنى يشوق جمهوره لعمله الجديد

تامر عاشور عن حفله في السعودية: أنا مع أهلي وعيلتي

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن هروب زيلينسكي من أوكرانيا

ننشر جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني

جنوب السودان: نسعى إلى وقف إطلاق النار بالخرطوم بالتنسيق مع مصر

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

أمريكا: السعودية من أهم الشركاء في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ