مؤلف 11.11: الفيلم ساهم فى انتشار الرواية

كشف ياسر عبد الباسط، مؤلف فيلم 11.11، عن أن رواية الفيلم وجدت صعوبات كبيرة من أجل الترويج لها فى المكتبات.
وقال "عبد الباسط"، خلال ندوة مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ71، الرواية انتشرت أكثر فى عدد من المكتبات المشهورة بعد عرض الفيلم، ويمكن أن تقول إن الفيلم ساهم فى انتشار الرواية، وأفادها خاصة أننى لست كاتبا مشهورا مثل أحمد مراد على سبيل المثال.
من ناحية أخرى، أوضح ياسر عبد الباسط، أن الفيلم ليس له علاقة تماما بعلم الفلك، وهو مجرد توقيت بعيدا عن الفلك، وعلم الطاقة والعمل يحتاج إلى تركيز شديد.
فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.
ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.