مؤلف 11.11: الفيلم ساهم فى انتشار الرواية

كشف ياسر عبد الباسط، مؤلف فيلم 11.11، عن أن رواية الفيلم وجدت صعوبات كبيرة من أجل الترويج لها فى المكتبات.

وقال "عبد الباسط"، خلال ندوة مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ71، الرواية انتشرت أكثر فى عدد من المكتبات المشهورة بعد عرض الفيلم، ويمكن أن تقول إن الفيلم ساهم فى انتشار الرواية، وأفادها خاصة أننى لست كاتبا مشهورا مثل أحمد مراد على سبيل المثال.

من ناحية أخرى، أوضح ياسر عبد الباسط، أن الفيلم ليس له علاقة تماما بعلم الفلك، وهو مجرد توقيت بعيدا عن الفلك، وعلم الطاقة والعمل يحتاج إلى تركيز شديد.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.