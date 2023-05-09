عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. ضوابط حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

حماية المياة من التلوث
حماية المياة من التلوث

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد وذلك وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 فيما يلى:

ضوابط حماية المياة من التلوث


1 - يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
2 - منع إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .
3 - يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .
4 - عدم إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
5 - يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

حقيقة فضل سورة الفجر للزواج خلال 6 أيام.. فيها 10 أسرار لا تعرفها

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

ترشيحاتنا

قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع.. وسنحاسب من يعمل ضد إرادة التونسيين

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا بتهمة «ترهيب نائب»

نجومية مبكرة.. نجل شيكابالا يبدأ مشواره في كرة القدم

موقف الأهلي من علاج علي زين بعد إصابته أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

بشرى للقلعة الحمراء.. وضربة موجعة للترجي قبل لقاء الأهلي بخلاف الحضور الجماهيري

ضياء رشوان: وسائل الإعلام ستكون حاضرة في جميع جلسات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ