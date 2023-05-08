تامر أمين عن السوبر: الأهلي برنس الليالي في المباريات النهائية

قال الإعلامي تامر أمين، أن مبارة الاهلي وبراميدز في السوبر، كانت كاشفة لأمور عديدة، منوهاً أن الأهلي كسب البطولة وفاز في المباراة.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج آخر النهار، أن الأهلي حصل على مليون دولار، وسوف يقابل الجمعة القادمة النادي الترجي ولكن المباراة بدون جمهور، مشيراً إلي أن نادي بيراميدز يمتلك كل المقومات ليكون البطل ولكن الأهلي حسم الأمر بالخبرة.

وأشار إلى أنه بمرور الوقت سوف يكون هناك جماهير للنادي، وهذا أمر مستحق لانه يستطيع أن يصل الي المباريات النهائية، مرددا "الأهلي برنس الليالي في المباريات النهائية".واختتم امين: " وجود نادي بيراميدز في النهائي أفاد النهائي وكسب احترام الجمهور".



