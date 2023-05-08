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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الحلفاوي مخرج كامل العدد: اخترت دينا الشربيني من قراءتي للسيناريو

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

قال المخرج خالد الحلفاوي، الذي شارك في موسم رمضان الأخير بمسلسل "كامل العدد"، إن الرسائل الاجتماعية التي تصل عن طريق الكوميديا تجعل الجمهور يتعاطف معها بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الضحك يكون إشارة بالموافقة على الأمر لأنه لا ينبغي أن يضحك الناس وهي لا تتفق مع هذا الأمر.

 

وأضاف الحلفاوي خلال استضافته في برنامج "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "في الحقيقة لست أنا المتمسك بهذا النوع، لكننا في مصر لدينا جملة سائدة وهي (اللي تكسب بيه اللعب بيه)، ويمكن كان أول عمل قدمته كان كوميدي فقالك بس ده بتاع الكوميديا، ونادرا ما يعرض علي عمل غير كوميدي".

 

وتابع: "أنا دلوقتي لما بدخل مشروع لا أريد تواجد ممثلين كوميدين، بالرغم من أن العمل كوميدي، أنا زهقت من منطقة طرح إفيهات على الجمهور، وأريد ممثلين يقدموا فكرة العمل بجد"، مشيرا إلى أن مسلسل "كامل العدد" هو دراما اجتماعية لكنه يحتوي على دراما الموقف وتحدث مفارقات كوميدية.

 

وأوضح خالد الحلفاوي أنه لم يخش من تواجد الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة خاصة وأنهما ليسا ممثلين كوميديا، مضيفا أنه كان يريد ممثل جاد فقط في المسلسل، مشيرا إلى أنه اختار الفنانة دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد، اثناء قرائته للسيناريو شعر أن دينا الشربيني هي الفنانة المناسبة لهذا العمل.

 

وأكد الحلفاوي أن شخصيته الخجولة هي السبب وراء اختياره للإخراج وليس التمثيل، قائلا: "وأنا صغير جدا كنت بتكسف، وبزعل لما حد يقول إن أنا ابن الفنان نبيل الحلفاوي، ويمكن دلوقتي بقول في عقلي بكتشف إن سبب رفضي للتمثيل لأني لا أحب أن يقال علي أنني ممثل لأني ابن فلان".

 

 

خالد الحلفاوي: اتخضيت من خبر وفاة مصطفى درويش ولم أكن أعرفه قبل المسلسل

قال المخرج خالد الحلفاوي، إن الفنان مصطفى درويش، كان سعيدا بدوره في مسلسل "كامل العدد"، "اتخضيت لما سمعت خبر وفاته، لأنه كان لسه بيهزر من 6 ساعات على الجروب بتاعنا".


وأضاف الحلفاوي خلال استضافته في برنامج "الستات" والمذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "انا مكنتش اعرفه قبل المسلسل، بس طبيعي احتكاكنا في التصوير بقينا صحاب، وبعد المسلسل فضلنا على اتصال، ويمكن ده اكتر مسلسل انا عملته الناس فضلت على اتصال بعد ما خلصوا تصوير".


وأشار: " الممثلين كلهم كانوا عيلة، فعلا محدش كان عايز يروح بعد ما خلصنا تصوير اخر يوم، وفضلوا قاعدين اربع ساعات بعد انتهاء التصوير، خلصنا بس مش عايزين نسيب بعض".


وأوضح خالد: "اختياري للفنان الراحل مصطفى درويش لمسلسل كامل العدد لأنه مختلف عن شريف سلامة حتى جسديا هو مختلف عنه، ومصطفى الله يرحمه لديه خفة دم تظهر تلقائية، فشعرت انه جنب شريف ودينا سيكون مختلفا".
 

واختتم خالد الحلفاوي، أنه لم يفكر على الاطلاق في زيادة عدد حلقات مسلسل كامل العدد عن 15 حلقة، مشيرا أن القصة التي تستطيع تقديمها في 5 حلقات لا تقوم بعرضها في 10 حلقات على سبيل المثال، لأن الأمر سيكون مملا، "ليه اتعمد امط وارغي ، خلاص الفكرة وصلت".

 

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