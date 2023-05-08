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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

قامت الشركة المصرية للمطارات، بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية و الأفريقية، و يتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء و المطارات الذكية بالبعد  العلمي حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي والذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات.

يأتي ذلك إنطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية و الاجتماعية.

جدير بالذكر ان الشركة اعتمدت في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة و أيضا استخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها.

وعلى ذلك يقوم فريق العمل من الشركة و المطارات بعمل قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها من مناطق سكنية، مدارس، فنادق، مستشفيات و مناطق غير مأهولة لقياس مستويات الضوضاء و ملوثات الهواء،  بالإضافة إلى حصر مروري ميداني لمدينة الغردقة بالكامل و المناطق المؤدية الي المطار.

وتعد هذه الدراسة تجربة مميزة و أيضآ فرصة لتطوير العامل البشري و نقل الخبرات بين فرق العمل المختلفة بأقل تكلفة مالية ممكنة.

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