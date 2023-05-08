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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ قانون دولي: زيارة وفد الكونجرس لمصر ستلقي الضوء على أزمة سد النهضة

صدى البلد

قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد الكونجرس الأمريكي واستقبال "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، يؤكد أهمية الدور المصري في المنطقة، خاصة مع المواقف التي تبنتها مصر وظهرت في كثير من القضايا العربية وتحديات منطقة الشرق الأوسط، ما جعل لها ثقل دولي وإقليمي ساهم في تعزيز فرص التواصل المستمر من جانب قوى دولية كبرى كالولايات المتحدة التي أيقنت محورية التدخل المصري في قضايا المنطقة للحفاظ على السلام ودعم عملية استقرار الشعوب.

ولفت مهران،في تصريحات لـ"صدى البلد"  أن تلك الزيارة سيكون لها مردود كبير في إنذار المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه القضايا الدولية المتصاعدة يوما بعد يوم في العديد من الدول، على رأسها القضية الفلسطينية التي باتت تحتاج تدخلات دولية كبرى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتلاحقة تجاه الشعب الفلسطيني، فضلا عن تعزيز جهود المجتمع الدولي أيضا تجاه استمرار التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة، وحفظ الحقوق المصرية والسودانية المائية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على استغلال اللقاءات المستمرة مع شخصيات ومسئولين بالولايات المتحدة في التطرق لتحديات المنطقة ووضع خريطة عمل مشترك من أجل التدخل والوساطة لحلها، حفاظا على حقوق الشعوب في العيش بحياة كريمة وهدائة، لا تلاحقها الاضطرابات وعمليات إطلاق النار.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن اللقاء ستسفر عنه نتائج إيجابية وهامة على صعيد أزمة السودان ، والعمل على تهدئة الأوضاع الداخلية هناك ووقف عملية إطلاق النار بشكل دائم وشامل، واللجوء لمائدة المفاوضات والحلول السلمية التي تستهدف الحفاظ على ركائز الأمان والسلام بالمنطقة.

قانون القانون الدولي السيسي الكونجرس سد النهضة

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