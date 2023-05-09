كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

أزمة حسن شاكوش .. كشفت نيرمين حمدي -صديقة زوجة حسن شاكوش- تفاصيل الأزمة التي دارت بين صديقتها و مغني المهرجانات خلال الأيام الماضية.

صديقة شاكوش تكشف تفاصيل مثيرة

وقالت صديقة زوجة حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها كانت مطلعة على تفاصيل الأزمة من اليوم الأول، مشيرة إلى أن ريم طارق كانت ترغب في حل المشكلة بشكل ودي، ولكنها تفاجأت بأن أمن الكمبوند التي تعيش فيه مع زوجها يمنعها من الدخول بتعليمات من «شاكوش».

ولمتابعة المزيد حول خلاف حسن شاكوش وزوجته ريم طارق .. تابع الفيديو جراف التالي: