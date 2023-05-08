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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان "العروبة" بالعمرانية يستغيثون: الشارع أصبح متهالكا ونطالب بسرعة رصفه

صدى البلد

شكا سكان شارع العروبة المتفرع من خاتم المرسلين بجوار البنك الاهلى فرع العمرانية من الوضع الحالى السيئ الذى وصل اليه الشارع والذى اصبح متهالكا تماما ما بين مرتفعات بالارض ومنخفضات وتهالك الرصف به تماما وهو المطلب الذى طالب به قاطنو الشارع لسنوات طويلة بأن تنظر اليهم المحافظة وتقوم برصفه خاصة انه شارع به حركة مستمرة وعرضه قرابة 8 امتار ويمتد ما بين شارع خاتم المرسلين وشارع الثلاثينى .

 

الشارع المذكور اصبح يصعب السير فيه على الاقدام خاصة كبار السن ويصعب ايضا السير به بالمركبات المختلفة ..وبسبب وضعه الحالى الذى يزداد سوءا يوما بعد الاخر  شهد الشارع المذكور  العديد من الاصابات للمارة خاصة كبار السن علما بأن الشارع المذكور به جميع المرافق .

ويثمن جميع قاطني المنطقة الجهد الكبير المبذول من قبل محافظة الجيزة وما يقوم به المحافظ من مجهودات للتطوير الشامل  للمنطقة.

ويطالب اهالى الشارع المحافظة بوضع هذا الشارع عين الاعتبار والاهتمام برصفه استكمالا للمجهودات المحمودة للمحافظة..مطالبين المحافظ وما ينوب عنه اصدار توجيهات سريعة لعمل اللازم فى هذا الصدد خاصة وان سكان الشارع المذكور على مدار سنوات طالبوا بهذا الامر .

للتواصل : 01150006888

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