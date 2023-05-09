عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مساكن أطلس بالسلام يشكون من انتشار أكوام القمامة المسببه للأمراض

صدى البلد

شكا سكان مساكن أطلس 3 بمدينة السلام أول ، التابعة إلى محافظة القاهرة ، من انتشار تلال القمامة، ومخلفات المواشي، والحياة أصبحت مستحيلة فى هذا التلوث البيئى والرائحة الكريهة والباعوض والحشرات والزواحف ، خاصة في ظل انتشار الفيروسات .


وقال المواطن محمد مصطفى، في شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا لأنها تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجدداً، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".


وأَضاف: “حياتنا تأثرت وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران فيها، وهو ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان”.


وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة وأصبحت المنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ".


وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، ضرورة التدخل لإزالة مخلفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01006915271

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أكوام القمامة الباعوض والحشرات الروائح الكريهة القاذورات والنفايات انتشار الحيوانات الضالة انتشار أكوام القمامة انتشار الفيروسات انتشار تلال القمامة تراكم تلال القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تهديدات روسيا.. أمريكا تكشف حقيقة اقتراب نشوب حرب نووية

متى يقع الطلاق عند الغضب؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا

تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

بعد تتويجه.. ماذا سيحدث عند وفاة الملك تشارلز ومن يحكم بريطانيا بعده؟

تفاصيل الغارات الإسرائيلية على فلسطين.. لماذا يصعد الاحتلال ضد غزة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

فيديو

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ