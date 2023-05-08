حسام بدراوي: فلسفة الدستور تحكم أعمال الحوار الوطني

كشف حسام بدراوي الكاتب والمفكر السياسي، عن انطباعاته مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية.

وقال حسام بدراوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" هناك اتفاق على المباديء العامة في الحوار الوطني وان فلسفة الدستور تحكمنا ".

وأضاف حسام بدراوي، :" هناك ضرورة لتطبيق اللامركزية سياسيًا واقتصاديًا، وتعليمًا وصحيًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تقوم بتطوير الصحة والتعلم، إلا من خلال تطبيق اللامركزية، وهذا الأمر يحدث بالتدريج وليس دفعة واحدة.

وتابع "بدراوي"، هناك بعض الدول المشابهة لمصر في الغرب ونجحت في تطبيق اللامركزية مثل فرنسا، ومن الدول الشرقية التي تشبهنا أيضا الهند، مشيرًا إلى أن مصر قامت بالعمل على تطبيق اللامركزية أكثر من مرة، ولكن هذا الامر يتوقف مع الانتقال من مرحلة لأخرى، ونبدأ من الصفر مرة أخرى.

ولفت إلى أنه يتابع عمل البرلمان والاحزاب السياسية في أوروبا، حيث كان حريصًا على حضور اجتماعات مجلس العمال البريطاني، لكي يتعلم العمل السياسي، مشيرًا إلى أن الإعلام والاحزاب السياسية كانت تعمل على سؤال رجل الشارع حول تأثير القرارات السياسية عليه.

وشدد على ضرورة سؤال رجل الشارع حول تأثير القرار السياسية عليه، وعدم الاستهانة بالذكاء الفطري المتواجد لديه، خاصة وان الهدف من العمل السياسي هو إسعاد ورفاهية رجل الشارع في المقام الأول.