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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام بدراوي: «العدل» هو الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة

حسام بدراوي
حسام بدراوي

قال حسام بدراوي، المفكر السياسي، ومستشار الحوار الوطني، إن  تجمع كافة الأطياف السياسية في الحوار الوطني شيء جميل ومحترم،  مشيرًا إلى أن  الحوار الوطني يجب أن يبحث في البداية عن  المشتركات بين القوى السياسية، خاصة أن الكثير من هذه القوى تتفق فيما بينها على العديد من الأمور السياسية. 

حسام بدراوي: الكثير من المشاركين بالحوار الوطني متفقون على أمور سياسية كثيرة

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وأضاف "بدراوي"، في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، أن الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة قائمة على مبدأ العدل، ولا يمكن لأحد أن يختلف على هذا الأمر، كما أنه لا يوجد اختلاف على ضرورة نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص، وضرورة استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية.

 

 وشدد على ضرورة أن يكون البرلمان ممثلا بصورة حقيقية عن المجتمع، ويكون مستقل عن السلطة التنفيذية بعيدًا عن التوازنات التي قد تحدث، لافتًا إلى أن من يحكم الديمقراطية هو وضع إجراءات قانونية تمنع تحولها إلى فوضى، وهذا الأمر يجب أن يحدث من خلال حوار مجتمعي. 

 

 ولفت إلى أن وجود غرفة أخرى للبرلمان كان أمرًا صحيحًا، ولكن طريقة التنفيذ كانت في حاجة إلى نقاش، من خلال إعداد انتخابات فردية، أو من خلال قائمة فردية مغلقة أو غير مغلقة.

حسام بدراوي الحوار الحوار الوطني مصر اخبار التوك شو

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