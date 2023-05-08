"الاتصالات" : الذكاء الاصطناعي قادر على "فبركة" فيديوهات لأي شخص

قال الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي لا يستطيع اختراع أي شيء جديد لكنه يستطيع استخلاص نتائج من قواعد البيانات.

وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء عبر تطبيق " زووم "، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن هناك بعض المخاطر التي بدأت في الظهور بسبب تداخل البيانات التي تتم تغذية الروبوتات بها.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على "فبركة" أي فيديوهات لأي شخص بأي شكل وهذا يمثل خطورة، وأي روبوت لا يقوم بأي إجراء سوى عبر ما يتلقاه من أوامر ومدخلات.

ولفت أنه لكي يحمي الشخص نفسه من مخاطر الذكاء الاصطناعي بأنه لا يثق في أي شيء يشاهده، ويجب التفكير قبل نشر أي شي.