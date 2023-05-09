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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن عامل توفي بسبب ماكينة القمح في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان عامل لقى مصرعه في أثناء عمله على ماكينة درس القمح بمنطقة العياط جنوب الجيزة.

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مصرع شخص أثناء عمله على ماكينة درس القمح

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع عامل في أثناء عمله بمنطقة العياط.

وعلى الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص؛ كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفى “عامل” - 55 سنة، وجثته بها سحجات وقطع في الشرايين.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليه لقى مصرعه أثناء عمله على ماكينة درس القمح. 

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

الجيزة درس القمح مديرية امن الجيزة عامل العياط

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