عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة ينتهي من فعاليات كرنفال زايد 2

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بإتمام فعاليات كرنفال زايد والتي استهدفت طلاب الكلية من الفرقة الإعدادية بفرع الكلية بالشيخ زايد

وذلك عن طريق العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية

txt

بشرى لمرضى الأسنان| ابتكار مصري بنسبة تصنيع محلي 70%.. وقريبا بدائل للعظم والشرائح والمسامير

txt

الدراسات العليا الإفريقية: الأوقاف لها جهد ملموس في نشر الفكر الوسطي داخل القارة


جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن فعاليات المهرجان تقام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة حيث تتنافس الكليات المشاركة فى مجالات الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وسيتم توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.

اتحاد طلاب كلية الهندسة كلية الهندسة جامعة القاهرة فعاليات كرنفال زايد طلاب الكلية الفرقة الإعدادية المسابقات الرياضية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

حقيقة فضل سورة الفجر للزواج خلال 6 أيام.. فيها 10 أسرار لا تعرفها

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

موضوعات متعلقة

منها بدائل العظام | عميد أسنان القاهرة يكشف عن مشروعات جديدة للكلية

بروتوكول جديد بين جامعة القاهرة والأوقاف فى تدريب الأئمة الموفدين إلى أفريقيا

قبل افتتاحها.. 3 كليات جديدة بجامعة القاهرة الدولية بـ 6 أكتوبر |تفاصيل

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن بدء فعاليات مهرجان المسرح … تفاصيل

ترشيحاتنا

قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع.. وسنحاسب من يعمل ضد إرادة التونسيين

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا بتهمة «ترهيب نائب»

نجومية مبكرة.. نجل شيكابالا يبدأ مشواره في كرة القدم

موقف الأهلي من علاج علي زين بعد إصابته أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

بشرى للقلعة الحمراء.. وضربة موجعة للترجي قبل لقاء الأهلي بخلاف الحضور الجماهيري

ضياء رشوان: وسائل الإعلام ستكون حاضرة في جميع جلسات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ