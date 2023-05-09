وقع على منشر الغسيل.. تفاصيل سقوط طفل من الطابق السادس للثاني في الجيزة

باشرت جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط طفل من شرفة منزلهم بالطابق السادس بمنطقة أوسيم.

سقوط طفل من الطابق السادس في الجيزة

حيث كشفت تحقيقات جهات التحقيق في الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الطفل سقط من شرفة المنزل على منشر غسيل في الطابق الثاني، مما أحدث إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة أفاد بسقوط طفل من الطابق السادس ببشتيل، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، كشفت المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل سقط من شرفة الطابق السادس أثناء اللهو على منشر غسيل في الطابق الثاني، حيث أنقذه ذلك وأنتشله صاحب الشقة في الطابق الثاني وتم نقله للمستشفى.

كما تبين من التحريات أن والدة الطفل إستأجرت الشقة قبل شهور قليلة، وتقيم هي وطفلهات بمفردهم فيها، وخرجت يوم الواقعة لشراء بعض المستلزمات وحين حضرت كان الطفل قد سقط من شرفة الشقة.