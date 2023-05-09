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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

أسعار السجائر
أسعار السجائر

تصدرت السجائر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، خاصًة بعد إعلان شركة الشرقية للدخان في مصر ايسترن كومباني، عن توقف الشركة في الفترة الحالية، عن إنتاج صنف سجائر بوكس الشعبية الشهيرة، وسط تراجع حاد في مخزون التبغ والدخان لديها.

اشتكى عدد كبير من تجار السجائر في السوق المصرية من عدم توريد الشركة الشرقية للدخان لسجائر بوكس الشعبية الشهيرة خلال الفترة الماضية.

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توقف إنتاج أشهر السجائر في مصر

حقيقة توقف إنتاج أشهر السجائر في مصر

وحسب تصريحات صحفية لمصادر في الشرقية للدخان ايسترن كومباني إن مخزون صناعة السجائر من التبغ والدخان يواجه نقصًا شديدًا بسبب أزمات الاستيراد وتوفير السيولة الدولارية.

وأضافت المصادر في الشرقية للدخان ايسترن كومباني، أن مخزون التبغ لدى الشركة يبلغ نحو 6 أشهر من الإنتاج في حين أن الطبيعي كان لا يقل عن مخزون تصنيع يكفي عامًا على الأقل في فترات سابقة.

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الشركة الشرقية تنفي توقف إنتاج سجائر البوكس

وذكرت المصادر، أن شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني، تعمل برفع الطاقة الإنتاجية في الوقت الحالي بسبب الأسعار المرتفعة للسجائر والدخان، وأيضاً بسبب تراجع استهلاك عملاء الشركة.

فيما أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه لا صحة لتوقف إنتاج أو طرح منتج البوكس بالسوق المحلية، وأن ما تم تداوله بأحد المواقع الإلكترونية حول توقف إنتاج سجائر البوكس ما هو إلا أخبار تضمنت معلومات غير صحيحة.

وأضاف أمان، في بيان للشركة، اليوم الاثنين، أن الشركة مستمرة في الإنتاج، ويتم توريد الكميات المتعاقد عليها مع الموزعين بشكل يومي.

أول تعليق من الشرقية للدخان حول توقف إنتاج سجائر البوكس
توقف إنتاج أشهر السجائر في مصر

أسعار السجائر الشعبية

ورفعت الشركة أسعار السجائر الشعبية خلال مارس المنقضي، بزيادة تتراوح ما بين جنيهن إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة، وسط تحديات تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، وفق ما أشارت إليه الشركة في قوائمها المالية لعام 2022، ما دفعها لزيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل وحتى السيجار.

ورفعت ايسترن كومباني سعر بوكس10 إلى 15 جنيهًا، أما سعر كليوباترا كينج سايز يرتفع إلى 23 جنيهًا، وكليوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيهًا، وسعر بوسطن بلومنت لـ 24 جنيهًا، كليوباترا بوكس أبيض- ألوان لـ 24 جنيهًا، ورفع سعر كليوباترا سوبر إلى 24 جنيهًا.

ورفعت الشركة كذلك سجائر مونديال أحمر-أرزق/سيلفر إلى 24 جنيهًا، ومونديال سويتش منتول/بلوبيري إلى 24 جنيهًا، وزيادة سعر كليوباترا بلاك إلى 24 جنيهًا، وماتوسيان سوبر إلى 24 جنيهًا، وفايسروي/بال مال إلى 33 جنيهًا.

الشرقية للدخان» تكشف حقيقة توقفها عن إنتاج السجائر «البوكس» | جريدة مصر اليوم
توقف إنتاج أشهر السجائر في مصر

غرامة وحبس لمن لا يلتزم بالأسعار

من جانبه، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر لم تشهد أي زيادة خلال الفترة الراهنة، وذلك لأن الصانع غير قادر على حساب تكلفته الفعلية، وذلك نظرًا للفارق بين سعر الدولار في البنك وسعر الدولار في السوق الموازي؛ ما يؤثر على أسعار السجائر لأن التبغ لا يزرع في مصر وتوفير الدولار للاستيراد مطلوب على الشركات توفيره.

ولفت إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن رفع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة يتوقف على عامل موازنة العام المالي الجديد، مضيفًا أنه في حال زيادة الضرائب على السجائر في الموازنة العامة المقبلة سوف تجعلنا نرفع أسعار السجائر.

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وأوضح أن رفع سعر السولار انعكس على زيادة تكلفة الصانع؛ لأن نقل السجائر وتوزيعها على المصانع يتم من خلال السيارات.

ووفقًأ لقانون حماية المستهلك الجديد على التجار وضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وشدد قانون حماية المستهلك الجديد على أنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

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