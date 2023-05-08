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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هرج ومرج .. اشتباكات بالأيدي بين مصوتين للانتخابات التركية في أمستردام

تركيا
تركيا

اندلعت اشتباكات بالأيدي بين مصوتين أتراك بأحد مراكز الانتخاب في الخارج بهولندا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تحول التصويت إلى ساحة معركة في اللجنة بين المدلين بأصواتهم.

نتج عن الاشتباكات التي جرت في العاصمة الهولندية أمستردام إصابة شخصين، في مشاحنات نشأت حول المترشحين بين الأحزاب التركية.

وتدخلت الشرطة الهولندية للفض بين المتنازعين، وأحاطت بالمكان بعد انفلات الأمور.

 

جرى التصويت في ثلاث مدن في هولندا ، وأمكن  للأشخاص الذين لهم حق التصويت في تركيا الإدلاء بأصواتهم للمرة الأخيرة يوم الأحد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا. 

كانت مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 6 مساءً وأدلى المصوتون بأصواتهم في أمستردام ولاهاي وديفينتر.

وفقًا للسفارة التركية، تم تسجيل أكثر من 200000 ناخب في هولندا.
بشكل عام ، يعيش في هولندا حوالي 430 ألف شخص من أصول تركية. ومع ذلك ، من غير المعروف عدد الناخبين المؤهلين الذين صوتوا بالفعل.

والحملة الانتخابية هي بشكل رئيسي بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو.

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