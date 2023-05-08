خبير قانوني يكشف عن أشكال وضوابط الحبس الاحتياطي

قال المستشار وائل عباس، الخبير القانوني، إن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه من جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره "حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون".

وأضاف "عباس"، أنه عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه".

وتابع: "أما تعليمات النيابة العامة جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة".

وأوضح المستشار وائل عباس، أن الحبس الاحتياطي أصبح في الوقت الحالي عقوبة في حد ذاته، حيث يظل المتهم محبوس احتياطيا لفترة قد تتجاوز ستة أشهر رغم عدم توافر مبررات الحبس وعلى عكس ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض والتي تحدثت عنه وقالت إن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة في حد ذاته بل يعد من أخطر الإجراءات التي تتبع مع المتهم أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.