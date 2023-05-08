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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو حمزاوي: الحوار الوطني رسالة طمأنة للداخل المصري وللعالم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية، أن الحوار الوطني رسالة طمأنة للداخل المصري وللعالم والمحيط الإقليم، مشددًا على أن الحوار الوطني في مصر خطوة يخدم المواطن في مصر ويمثل لحظة أمل.

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وأشار "عمرو حمزاوي"، خلال حواره عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الحوار الوطني خطوة مهمة لصناعة انفتاح سياسي مطلوب، والحوار ينظر إليه بأنه خطوة من أجل أمل جديد، مؤكدًا أن الحالة والقضايا والأطراف الحاضرة وتقديم الرؤى والتوجهات هو الشيء الظاهر في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني.

وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي، أن الحوار الوطني حالة تحتاج للاستمرار والاستقرار، مشددًا على أن نظام العالم يتغير وأمريكا لن تكون القوة المسيطرة على العالم، والصين هي الملف الأهم لأمريكا في الوقت الحالي.

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