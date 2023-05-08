وكيل آداب العريش: إنشاء ملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء

صرح د. حاتم سلامة -أستاذ الأدب الإنجليزي رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء بأنه تم إنشاء ملتقى عبر الواتساب بعنوان: قادرون باختلاف بشمال سيناء.



وأفاد سلامة، أن هذا الملتقى بمثابة نافذة للتعرف على مشكلات وقضايا أصحاب الهمم بشمال سيناء بهدف حصرها والسعي لحلها بالتواصل مع الجهات المختصة.



ونوه إلى أن هذا الملتقى عبر الواتساب هو نواة لإنشاء نادي قادرون باختلاف بشمال سيناء ، معربًا عن أمله في أن يصبح هذا النادي الاول بالجمهورية الجديدة التي يسعى لبنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضع فيها أصحاب الهمم على رأس الأولويات.



قاعدة بيانات:



وأشار سلامة، إلى أنه تم التواصل مع علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء الذي رحب بهذه الخطوة، ووعد بدعم الملتقى بقاعدة بيانات مستمدة من مراكز التأهيل المهني الستة بالمحافظة ، مؤكدًا أن أصحاب الهمم بحق أولى بالدعم والرعاية.



كما تواصل سلامة بـ د. عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء التي اكدت على أنه سيتم تعميم رابط الدعوة على مدارس التربية الخاصة للانضمام لهذا الملتقى والتفاعل الجاد بعرض مشكلاتهم وقضاياهم.

يذكر أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه تم اختياره مؤخرًا أمينًا لمتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.