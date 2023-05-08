عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل آداب العريش: إنشاء ملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء

د حاتم سلامه جامعة
د حاتم سلامه جامعة العريش بشمال سيناء

صرح د. حاتم سلامة -أستاذ الأدب الإنجليزي رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء  بأنه تم إنشاء ملتقى عبر الواتساب بعنوان: قادرون باختلاف بشمال سيناء. 

وأفاد سلامة،  أن هذا الملتقى بمثابة نافذة للتعرف على مشكلات وقضايا أصحاب الهمم بشمال سيناء بهدف حصرها والسعي لحلها بالتواصل مع الجهات المختصة. 

ونوه إلى أن هذا الملتقى عبر الواتساب هو نواة لإنشاء نادي قادرون باختلاف بشمال سيناء ، معربًا عن أمله في أن يصبح هذا النادي الاول بالجمهورية الجديدة التي يسعى لبنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضع فيها أصحاب الهمم على رأس الأولويات.

قاعدة بيانات:


وأشار سلامة،  إلى أنه تم التواصل مع علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء الذي رحب بهذه الخطوة،  ووعد بدعم الملتقى بقاعدة بيانات مستمدة من مراكز التأهيل المهني الستة بالمحافظة ، مؤكدًا أن أصحاب الهمم بحق أولى بالدعم والرعاية.

كما تواصل سلامة بـ د. عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء التي  اكدت على أنه سيتم  تعميم رابط الدعوة على مدارس التربية الخاصة للانضمام لهذا الملتقى والتفاعل الجاد بعرض مشكلاتهم وقضاياهم.

يذكر أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه تم اختياره مؤخرًا أمينًا لمتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء. 

 

سيناء ملتقي قادرون مشكلات الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

الفنان محمد رجب يفجر مفاجآت عن "الزواج" مستقبلا

دعاء للأولاد من القرآن.. يصلح حالهم ويحفظهم من السوء

5 نصائح هامة تحميك من أمراض الصيف .. خليها عادة

لماذا تقوم روسيا بعمليات إجلاء من أكبر محطة نووية في أوروبا ؟

لحظات مؤثرة.. عمرو الليثي يفاجئ الفنان محمد رجب بصورة والده

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ