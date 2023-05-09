أخبار التعليم| إحصائيات رسمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. برتوكول تعاون بين جامعة حلوان وشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

توقيع برتوكول تعاون بين جامعة حلوان وشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وذلك في إطار جهود الجامعة نحو التحول الرقمي .

رضا حجازي: التعليم حق إنساني للحياة.. والوزارة تعمل على محور الإتاحة

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة الرابعة للمنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بالعاصمة البريطانية لندن والتي عقدت تحت عنوان "كيف ينبغي للتعليم أن يطور قدرة شعبه على الصمود".

رسميا .. التعليم تنتهي من طباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الغني ان هناك استعدادات كبيرة تتم على قدم وساق استعدادا لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023

بالأرقام.. إحصائيات رسمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

خبير: الجامعات تلعب دورا هاما في تعليم الشباب ريادة الأعمال

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الجامعات المصريه في نشر ثقافة ريادة الأعمال كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنها تعتبر منهجًا يهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لتتركز ريادة الأعمال على تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي بجانب التحقيق المالي.

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: نعمل على تطوير مهارات المعلمين

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن بدء قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة في الترم التمهيدي خلال يونيو – يوليو 2023.

بمشاركة 212 باحثا.. انطلاق المؤتمر الأول للبيولوجيا الجزيئية التطبيقية بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للبيولوجيا الجزيئية التطبيقية، والذى ينظمه معهد بحوث و دراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط ، خلال الفترة من 8 الى 9 مايو الجاري ، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد معهد بحوث و دراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور علاءالدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا و البحوث و مقرر المؤتمر، إلى جانب لفيف من السادة عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

التعليم العالي: تعاون بين بحوث الفلزات وكلية النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات زيارة لكلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة؛ لبحث التعاون في مجال التطبيقات الصناعية، بحضور الدكتورة رباب الشريف عميد الكلية، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتعظيم التعاون بين الجهات البحثية بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة قطاع الصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لتلبية متطلبات رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

إعلان جداول امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس دور مايو 2023

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

جامعة عين شمس تنظم احتفالية لمنح الخبير محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استعداد جامعة عين شمس للاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، وتقام الاحتفالية الكبرى ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر والمقام هذا العام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل" ، وذلك في الفترة من ١٠ إلى ١١ من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.