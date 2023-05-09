أخبار التعليم| التجهيز لوضع الإطار العام لمناهج الإعدادية الجديدة.. بدء التقديم للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على فعاليات مسابقة الغناء بكلية الآداب جامعة عين شمس

تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات مسابقة الغناء لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والإدارة العامة لرعاية الشباب.

اتحاد طلاب هندسة القاهرة ينتهى من فعاليات كرنفال زايد2

قام اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بإتمام فعاليات كرنفال زايد والتي استهدفت طلاب الكلية من الفرقة الإعدادية بفرع الكلية بالشيخ زايد

اليوم إنطلاق أولي جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية

تنطلق اليوم أولي جلسات المؤتمر العلمي الثاني لوحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة عين شمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل " .

تربية حلوان تعقد برنامجا تدريبيا عن التراث الثقافي

تعقد كلية التربية جامعة حلوان، اليوم، ورشة عمل، بعنوان “التراث الثقافي في مصر ودور التعليم في التعريف به والحفاظ عليه”، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التراث الثقافي بالجامعة، تحت رعاية رئيسها، الدكتور السيد قنديل، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية.

وزير التعليم: جار وضع الإطار العام لمناهج الإعدادية الجديدة

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، بنظيره عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية بالجزائر، وذلك على هامش مشاركته للمنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣ بالعاصمة البريطانية لندن، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

يفتح المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.

تتختم جامعة القاهرة، اليوم، فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" والذي كان قد انطلق يوم الأحد 7 مايو الماضي، واستمر لمدة 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.