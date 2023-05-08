تونس تشارك في التدريب العسكري الأسد الإفريقي 2023

يشارك أفراد من القوات المسلحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي للمرّة الثالثة على التوالي من 8 حتى 31 مايو الجاري في التدريب العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 23 "، وذلك بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية -في بيان اليوم /الاثنين/- أنه سيتم تنفيذ التدريب بميدان الرمي ببن غيلوف وقبالة سواحل مدينة قابس وذلك بمشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحّة العسكرية وعدّة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية موزّعين بين مختلف مراحل التمرين.

وأوضحت أن التدريب سيتضمن دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوّية، وذلك لتعزيز ودعم القدرات العملياتية والقتالية والرفع من الجاهزية للتصدّي للجريمة العابرة للحدود وتبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك بين مختلف القوّات، إضافة إلى التدخّلات الطبّية والأمن السيبرني.

