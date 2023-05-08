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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

وأشارت  الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

تحذير من الشبورة المائية

 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية إذ تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

الشبورة


وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، ولذلك البعض لا يشعر بالانخفاض في درجات الحرارة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار، ولكن الأمطار خفيفة ولكن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

 

ولفتت إلى أن درجة الحرارة من يوم الأربعاء، ستتجه لـ الارتفاع وستصل لـ 32 درجة بنهاية الأسبوع، وأن البلاد في المساء تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

 

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