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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لمدة 3 أيام|بدء التدريبات الذهنية والبدنية للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

رضا حجازي
رضا حجازي

 تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 ، التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم  سوف يستمر من اليوم ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الآتي :

  • اليوم الأول : تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.
  • اليوم الثاني يتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات.
  • اليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

 

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم سوف يكون في قاعات التدريب في المديريات والادارات التعليمية.

واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم الاعتماد على المدربين المعتمدين في الاكاديمية المهنية للمعلمين ، بالاضافة إلى معلمي التربية الرياضية المرشحين من التوجيه ، ليتولوا مسئولية عقد التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.  

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن إتمام التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ، مرتبط إرتباط وثيق بـ اجتياز المتدرب للاختبارات المكملة التي سوف تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

جدير بالذكر أن التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"،  والإجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

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