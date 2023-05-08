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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو يوسف: سعادتي كبيرة حينما أحول السيناريو لشيء حقيقي

عمرو يوسف
عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف، كواليس مسلسل الكتيبة 101 الذي عرض في موسم رمضان 2023، قائلا إنه كان من الطبيعي أن يتم مقارنة بين مسلسل الكتيبة 101 والاختيار، في حين أن الكتيبة 101 عمل من زاوية أخرى.

وأضاف "يوسف"، خلال مكالمة هاتفي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن المخرج محمد سلامة نجح من خلال مسلسل الكتيبة 101 تقديم صورة مختلفة وكتابة ممتعة بها دراما اجتماعية وإنسانيات.

ولفت أن الناس المحيطين به أجمعوا أن شخصية الرائد نور هي شخصية من لحم ودم، وهذا في حد ذاته نجاح كبير، بأنه يحول كلاما مكتوبا على ورق ليكون لحما ودما، وهذا شيء يسعى دائما الفنان أن يقدمها ويسعد بها المخرج والكاتب.

وأشار إلى أنه يواصل تصوير فيلم من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري، ويشاركه كوكبة من النجوم منهم محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ومحمد جمعة وعباس أبو الحسن والنجمة يسرا.

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