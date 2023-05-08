المقاولون العرب يهزم الحمام برباعية ويتأهل إلى دور الـ 16 بكأس مصر

تأهل فريق المقاولون العرب إلي دور ال16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق الحمام برباعية نظيفه في اللقاء الذي جمع بينهما منذقليل ضمن منافسات دور ال32 من البطولة.



سجل هدف المقاولون الأول النيجيري جون أوكلي بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، بينما أحرز الهدف الثانى عمر سافيولافى الدقيقة 40

وسجل الحبيب أحمد حسن الثالث في الدقيقة الـ88

وفي الدقيقة الـ91، اختتم محمد سالم الأهداف بعد مراوغة رائعة للحارس، لينتهي اللقاء بفوز الذئاب برباعية.

ويلعب المقاولون العرب في دور الـ16 مع سيراميكا كليوباترا.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:-

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمر فايد، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، محمدمجلي، عمر سافيولا، فادي فريد، جون أوكلي.

بينما خاض فريق الحمام المباراة بتشكيل مكون من

محمود حربي في حراسة المرمى، إبراهيم الفيل، إسلام واصل، زيدان إسماعيل، أحمد مكاوي، عموري، محمد فايز، محمد ديابي، محمدمبروك، علي الحسيني، وعبد الله سرور.