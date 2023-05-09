شعبان عبدالجواد يكشف محتويات شحنة الآثار المستردة من إيطاليا بواسطة مصر للطيران

كشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن محتويات شحنة الآثار المصرية المستردة من إيطاليا بواسطة شركة مصر للطيران، موضحًا أن الشحنة كانت تحتوي على 4 قطع اثرية، جزء من تابوت خشبي مزين بزخارف من اللغة المصرية القديمة " الخط الهلوغريفي" تم ضبطه في إحدى المدن الإيطالية في 2017، وتم التفاوض عليه من هذا التاريخ وحتى 2020 ، وتم تسليمه في السفارة، وقطعتين رأس التمثال ، وآنية من الفخار، تم ضبطها في 2018 أيضا في أحد مدن إيطاليا وتم التفاوض عليهم وتسلمهما في 2021، فضلا عن عمود الجيب، وهو احد التمائم المهمة في مصر القديمة، وكان موجود في متحف تورينو واستلمته السفارة.

وعن طريقة اكتشافهم للآثار المصرية المهربة للخارج أكد "عبدالجواد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" والمذاع على قناة" "etc أن إدارة الآثار المستردة تتابع العالم، جميع صالات المزادات التي تعرض قطع اثرية، مواقع البيع التي تعرض قطع اثرية مصرية على شبكة المعلومات الدولية، ما يتم ضبطه في المطارات والموانئ العالمية، بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية ومجموعات تنفي القانون في العالم الي ان يتم التفاوض والاثبات والتي تستغرقان وقت طويل جدا.

أشاد "عبد الجواد" بدور شركة مصر للطيران، في استراد الاثار المهربة للخارج ودورها الهام والتعاون مع إدارة الاثار المستردة لاستعادة كافة الاثار المهربة للخارج ، كما لفت الي دور وزارة الخارجية، والسفارة المصرية، ومكتب التعاون الدولي ، والنائب العام المصري في العمل على استرداد الاثار المصرية، منوها ان جميع مؤسسات الدولة لا تتواني أو تتقاعس عن العمل يد واحدة لعودة الآثار المصرية وحماية التراث.

وأوضح أنه لا توجد مؤسسة أو قطاع في مؤسسات الدولة يتقاعس عن العمل على استرداد الآثار المرهبة للخارج، وهدفنا استعادة كل الاثار التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني ، استرددنا أكثر من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.

وأشار إلى قانون حماية الآثار صدر عام 1983، والذي جرم تجارة الآثار وتهربيها أو إهداءها، باستثناء المعارض المؤقتة التي تنظمها الدولة لعرض مجموعة من القطه الأثرية في الخارج والعودة بها مرة أخرى، تم تعديل القانون في أعوام 2010، و2018، و2020 لتغليظ عقوبة تهريب الآثار لتصبح الغرامة تفوق 10 ملايين جنيه مصري، مع الحبس المؤبد مثل تجارة المخدرات والسلاح.