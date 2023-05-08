برلماني يطالب بضرورة استمرار تقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية

قال النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني تستهدف الخروج بتوصيات ونتائج تتسم بكونها قابلة للتنفيذ، من أجل دعم المواطن في شتى الملفات الحياتية والتي من أهمها ملف العمال والأجور.

و ناشد “ مهنى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بأهمية استمرارية تقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية سواء كان ذلك في مبادرة حياة كريمة، أو معاشات تكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تنفذها الدولة لضم الفئات المستحقة للدعم بمظلة الحماية الإجتماعية، لافتا إلي أهمية مناقشة جوانب ملف الحماية الإجتماعية علي طاولة الحوار الوطنى.

و أستطرد النائب : الدولة تضع المواطن البسيط علي رأس أولويات أجندتها حيث يظهر ذلك من خلال فرارات الحماية الإجتماعية المستمرة وزيادة المخصصات المالية والتي تهدف علي تلبية وسد جزء كبير من احتياجات المواطن.

وعن دعم عمال القطاع الخاص، أشار عضو لجنة القوى العاملة، إلي أن فور صدور قانون العمل الجديد ستنتهي كافة مشكلاتهم والتي أبرزها الفصل التعسفى وذلك من خلال إلغاء استمارة 6 حيث أن توفير الأمان الوظيفي للعمال، عنصر أساسي في تحسين معيشته وزيادة انتاجيته، معقبا “ مع تطبيق هذا القانون لن يتم الحاجة إلي إجراءات أخري”.

وتابع النائب : كما أن قانون العمل الجديد يهدف لحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، من خلال وضع آليات محددة لعلاقة العمل.