إطالة عمر الدين.. آليات الحل والخروج من أزمة الديون.. الصكوك والسندات الخضراء أبرز الطرق

تخفيض الدين العام 80% خلال العامين الماليين المقبلين

سندات خضراء وصكوك أبرز أدوات التمويل وإطالة عمر الدين

خلال الأيام الماضية سلطت مؤسسات التصنيف الإئتماني الضوء على قضايا ارتفاع الدين العام في مصر والتي تعد من إجراءات تقويض التنمية والبناء في مصر، فعلي الرغم من تكليف القيادة السياسية في الأوقات السابقة للحكومة بالعمل المتسارع لتقليص معدلات الدين بصورتيه الداخلية والخارجية حتي لا يتحمل تبعاتها الأجيال القادمة.







ولعل أبرز الملفات التي بصدد أن يتناولها الحوار الوطني فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمفصلية التي يشهدها الاقتصاد القومي بفعل التداعيات العالمية الراهنة وما تلاه من خروج عددا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بالتحذير من تفاقم مشكلة الديون والتمويل في تحقيق مؤشرات اقتصادية مرموقة ومستهدفة للحكومة.



استراتيجة لحل أزمة الدين العام

تستهدف الحكومة المصرية اعداد استراتيجية علي المدي المتوسط لتقليص معدلات الدين العام نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي إطالة عمر الدين بالتوازي مع وضع مسارات نزولية لمؤشراته خلال السنوات القليلة القادمة بما يصل لـ80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العامين المالين 2024/2025 حتي 2025/2026 في المتوسط.



وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية الجهة المعنية والمسئولة عن ملف الدين العام، للعمل علي تحسين مستويات الدين العام من خلال إطالة عمره وتخفيضه من خلال عددا من المحاور أبرزها تنويع مصادر التمويل غير التقليدية مثل طرح سندات خضراء لتمويل المشروعات الأكثر استدامة وقد تم ذلك بالفعل في العام المالي قبل الماضي بقيمة 750 مليون دولار واستطاعت مصر أن تكون أول دولة علي مستوي الشرق الأوسط في ذلك الطرح، بالإضافة لتعظيم حجم الإنفاق العام علي زيادة برامج الحماية الاجتماعية لتنشيط الاقتصاد القومي.



وبحسب الاستراتيجية فإن هناك إعادة هيكلة في منظومة الإيرادات العامة وبالتالي سيوفر موارد مالية تقلل من حجم فجوات التمويل جراء الإنفاق علي فوائد الديون التي تستقطع أكثر من ثلث المصروفات العامة للدولة.، حيث ترتكز تلك الإجراءات علي تحسن كفاءة وفعالية المنظومة الضريبية وتم إقرارها من مجلس الوزراء قبل عامين.

سترتكز تلك الأداة علي تقليص الإعفاءات الضريبية القائمة أو استحداث لأي إعفاءات جديدة لكنها سيتم استبدالها بمحفزات مالية مباشرة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة خصوصا القطاع التصديري.

دعم القطاع الخاص



كما ستركز استراتيجية الدين العام في مصر علي اتخاذ إجراءات إصلاحية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصاد الجديد للحكومة لزيادة تنافسية الاقتصاد امصري وتحسين بيئة الاعمال بما ينعكس عل رفع معدلات الانتاج والتصدي والتركيز علي الاقتصاد الأخضر باعتباره توجها رئاسيا والعمل علي توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي والإسراع في اصدار وثيقة سياسية ملكية الدولة في صورتها النهائية لشجيع الاستثمار وجذبه.



وتتعهد الحكومة لتنفيذ عمليات مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ضمن إجراءات التخلص من أعباء الدين العام، للعمل علي استمرار اصدار تشريعات لتحفيز الاستثمار وبيئة الاعمال و العمل التدريجي على إلغاء امتياز لشركات الحكومة ا الجهات العامة التي تعمل بأي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي بما يحقق تنافسية سليمة بين الشركات والكيانات الأخرى المثيلة في القطاع الخاص.



وتهدف الإجراءات الحكومية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض تكلفة الاقتراض و أعباء خدمة الدين العام لتصل لـ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027 بالنسبة لمديونيات أجهزة الموازنة العامة بتخفيض حجمه 1.1% خلال العام المالي الجاري وهو ما يخفض نسبة الفوائد بالباب الثالث بالموازنة إلي أقل من 30% مقارنة بما هو مستهدف في موازنة السنة المالية الحالية.



ومن المقرر أن يتم إطالة عمر مديونيات أجهزة الموازنة العامة لتصل لـ5 سنوات في المتوسط لتقليص الضغوط علي احتياجات الخزانة العامة من التموين واستبدالها بإصدارات أذون وسندات خزانة قصيرة الأجل واتباع أدوات تمويلية جديدة وغير تقليدية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحقيق سيولة إضافية لسوق المال وأدوات الدين الحكومي لتخفيض تكلفة الديون.

كيف التطبيق



وبالتالي فإن تنفيذ تلك الإجراءات سيتطلب تنفيذ سياسيات وتدابير إصلاحية تتضمن وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر علي الدين العام لضمان الاتجاه النزولي لددين أجهزة الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي

ومتابعة وتحديث نشر استراتيجية الدين العام سنويا والتي تسعي لخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي واطالة عمره، واستمرار تكوي سوق المال الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب المزيد من المستثمرين من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع في إدارج الأوراق المالية الحكومية في المؤشرات المالية العالمية.

كما ينبغي العمل علي استهداف اصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة من حيث تكلفة أقل مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء لتمويل احتياجات التمويل وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين السوق من البنوك وصناديق المعاشات وهيئة التامين الصحي وشركات التأمين

