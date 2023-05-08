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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضا فرحات: عدد الأحزاب السياسية كبير ولا يتناسب مع واقع الحياة بمصر

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ان الملف السياسي في الحوار الوطني قائم على عدة رؤى مقدمة  من الأحزاب السياسية والمواطنين في 5 محاور رئيسية في المحور السياسي.

وأوضح فرحات خلال لقائه مع الإعلامية “انجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc" أن الخريطة السياسية الحزبية في مصر مضطربة، وليست قوية او مستقرة  فلا نستطيع ان نقول لدينا أحزاب قوية على مدار العقود الماضية، فأقدم حزب كان حزب الوفد لكنه مر أيضا بتطورات كثيرة، وعثرات.

الحوار الوطني

وتابع: ثم اتجهنا بعد ثورة يوليو إلى فكرة الحزب الواحد أو الاتحاد الاشتراكي، وفي عهد السادات اتجه إلى المنابر، ولو كانت هناك أحزاب قوية  كان يمكن أن يحدث افضل مما حدث في 25 يناير بتولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية سلطة البلاد، وكان يمكن أن يتولى تنظيم وطني قوي يقف مع الدولة ويقويها ويحتوي الشباب.

وأشار الي أن عدد الأحزاب السياسية في مصر بلغ 106 أحزاب وهو عدد كبير لا يتناسب مع واقع الحياة السياسية في مصر،  فليس لهم دور فاعل او مؤثر في الحياة السياسية المصرية.

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